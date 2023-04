Il procuratore Altin Dumani | I clan albanesi hanno inondato l' Italia di droga grazie alla Sacra Corona Unita E riciclano con Cosa Nostra

(Di lunedì 10 aprile 2023) In Albania è capo della Spak, la Procura speciale contro la criminalità organizzata e la corruzione. Le attività messe in piedi nelle principali cittàne sono traffico di, riciclaggio di denaro, traffico di esseri umani, immigrazione illegale e frodi informatiche. Il...

Dumani, lei in Albania è il capo della procura speciale nazionale contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak), ed è uno dei magistrati più esposti nel suo Paese per la lotta ai clan ...Dumani, lei in Albania è il capo della procura speciale nazionale contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak), ed è uno dei magistrati più esposti nel suo Paese per la lotta ai clan ...

Il procuratore Altin Dumani: "I clan albanesi hanno inondato l'Italia di droga grazie alla Sacra Corona Unita… la Repubblica

In Albania è capo della Spak, la Procura speciale contro la criminalità organizzata e la corruzione. Le attività messe in piedi nelle principali città italiane sono traffico di droga, riciclaggio di d ...