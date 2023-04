Il principe George avrà un ruolo d’eccezione all’incoronazione di Carlo (Di lunedì 10 aprile 2023) Il principe George ha ottenuto un ruolo centrale per l’incoronazione di re Carlo III. Il primogenito del principe William e di Kate Middleton, infatti, ha ricevuto la nomina a paggio d’onore durante la solenne cerimonia del 6 maggio. Si tratta di un ruolo molto importante che porterà il principino a camminerà dietro suo nonno, aiutandolo a sostenere le sue vesti mentre entra o esce dall’Abbazia di Westminster. Qualche settimana fa era emerso che Camilla ha scelto i suoi nipoti per reggere il baldacchino durante l’unzione da parte dell’Arcivescovo. A quanto pare, dunque, ciò ha lasciato intendere che anche i figli dei principi di Galles avrebbero avuto un loro ruolo all’interno della cerimonia. In particolare, re Carlo e il principe ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilha ottenuto uncentrale per l’incoronazione di reIII. Il primogenito delWilliam e di Kate Middleton, infatti, ha ricevuto la nomina a paggio d’onore durante la solenne cerimonia del 6 maggio. Si tratta di unmolto importante che porterà il principino a camminerà dietro suo nonno, aiutandolo a sostenere le sue vesti mentre entra o esce dall’Abbazia di Westminster. Qualche settimana fa era emerso che Camilla ha scelto i suoi nipoti per reggere il baldacchino durante l’unzione da parte dell’Arcivescovo. A quanto pare, dunque, ciò ha lasciato intendere che anche i figli dei principi di Galles avrebbero avuto un loroall’interno della cerimonia. In particolare, ree il...

