Il premier israeliano Netanyahu conferma il contestato ministro della difesa. A Gerico ucciso un palestinese di 15 anni (Di lunedì 10 aprile 2023) Con una mossa a sorpresa il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato come ministro della difesa Yoav Gallant che aveva licenziato settimane fa per questioni legate alla riforma giudiziaria. “Ci sono state divergenze, anche pesanti ma – ha detto in una conferenza stampa sulla attuale situazione di sicurezza in Israele – ho deciso che Gallant resta nel suo incarico a mantenere la difesa di Israele”. La riforma della giustizia, che attribuisce maggiori poteri al governo nei confronti dei giudici e delle loro decisioni, è duramente contestata ed è alla base delle numerose manifestazioni che si stanno svolgendo nel paese ormai da mesi. Di fronte alle crescenti pressioni dell’opinione pubblica Netanyahu ne ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Con una mossa a sorpresa ilBenjaminhato comeYoav Gallant che aveva licenziato settimane fa per questioni legate alla riforma giudiziaria. “Ci sono state divergenze, anche pesanti ma – ha detto in una conferenza stampa sulla attuale situazione di sicurezza in Israele – ho deciso che Gallant resta nel suo incarico a mantenere ladi Israele”. La riformagiustizia, che attribuisce maggiori poteri al governo nei confronti dei giudici e delle loro decisioni, è duramente contestata ed è alla base delle numerose manifestazioni che si stanno svolgendo nel paese ormai da mesi. Di fronte alle crescenti pressioni dell’opinione pubblicane ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaVeschi : Forte calo di popolarità per il premier israeliano #Netanyahu: se si tenessero oggi elezioni il suo partito Likud s… - estero24hnews : #NEW Incontro tra il leader dell'opposizione israeliana, Lapid, e il premier israeliano Netanyahu, per parlare del… - MarcoGerva1968 : Ah quindi c’era il premier israeliano alla guida e non un terrorista islamista palestinese? ?@LaStampa? - NikolajVsevolo1 : 'Israele possiede le armi nucleari'. Ad affermarlo nei giorni scorsi è stato l'ex primo ministro israeliano Ehud Ba… - rtl1025 : ??? Dopo aver appreso dell'attentato di #TelAviv il premier israeliano #Netanyahu ha ordinato il richiamo di tutte l… -