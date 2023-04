Il piccolo Enea abbandonato alla “Culla per la vita” ha già una famiglia: il tribunale designa i genitori “idonei” (Di lunedì 10 aprile 2023) Il piccolo Enea avrà una famiglia: «Il tribunale – scrive il Policlinico di Milano dove il neonato è curato – affiderà il piccolo a una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un bambino abbandonato». La vita del bimbo nato pochi giorni fa, è cominciata in salita: con lui adagiato dalla mamma nella Culla per la vita del Policlinico di Milano, e abbandonato alle cure di medici e sanitari del reparto di neonatologia. I quali, scattato l’allarme, si sono ritrovati davanti un neonato di circa 2,6 kg di etnia caucasica, in buona salute. E accanto al piccolo, una lettera firmata “mamma”. Righe scritte dal ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilavrà una: «Il– scrive il Policlinico di Milano dove il neonato è curato – affiderà ila unache si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un bambino». Ladel bimbo nato pochi giorni fa, è cominciata in salita: con lui adagiato dmamma nellaper ladel Policlinico di Milano, ealle cure di medici e sanitari del reparto di neonatologia. I quali, scattato l’rme, si sono ritrovati davanti un neonato di circa 2,6 kg di etnia caucasica, in buona salute. E accanto al, una lettera firmata “mamma”. Righe scritte dal ...

