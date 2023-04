(Di lunedì 10 aprile 2023) Presentate le liste per le elezioni del 14 maggio, le più importanti della storia repubblicana: Erdo?an o K?l?çdaro?lu, in una competizione che vede tutti (o quasi) compatti contro il presidente che ha dominato la scena turca negli ultimi due decenni

Si è conclusa in Turchia la maratona per la presentazione al Consiglio supremo elettorale (Ysk) delle liste dei candidati per il 28° rinnovo della Grande assemblea parlamentare turca. Ventisei sono i

Il patto autoritario o il potere calmo. Il voto in Turchia può modificare gli assetti regionali e globali di Mariano Giustino Presentate le liste per le elezioni del 14 maggio, le più importanti della