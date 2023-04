Il Parlamento Ue approva la legge sulla trasparenza nelle retribuzioni. Obbligo di mostrare il compenso già nell’annuncio (Di lunedì 10 aprile 2023) Altrove rischia di essere una non notizia, in Italia potrebbe essere una rivoluzione. Il Parlamento europea ha dato via libera ad una proposta di direttiva presentata dalla Commissione Ue in cui si obbliga, tra l’altro, chi pubblica un’offerta di lavoro a specificare da subito la retribuzione proposta. Non si potrà più insomma parlare di denaro solo al momento del colloquio e su richiesta esplicita del candidato, come non di rado accade nel nostro paese e come Ilfattoquotidiano.it ha in più occasioni documentato. La norma non è ancora operativa, dovrà ottenere l’ok definitivo dal Consiglio Ue che riunisce i rappresentanti dei governi e poi essere recepita negli ordinamenti nazionali nei tempi prescritti, pena sanzioni. approvata con 427 voti a favore, 79 contrari e 76 astenuti, la legge promuove una maggiore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Altrove rischia di essere una non notizia, in Italia potrebbe essere una rivoluzione. Ileuropea ha dato via libera ad una proposta di direttiva presentata dalla Commissione Ue in cui si obbliga, tra l’altro, chi pubblica un’offerta di lavoro a specificare da subito la retribuzione proposta. Non si potrà più insomma parlare di denaro solo al momento del colloquio e su richiesta esplicita del candidato, come non di rado accade nel nostro paese e come Ilfattoquotidiano.it ha in più occasioni documentato. La norma non è ancora operativa, dovrà ottenere l’ok definitivo dal Consiglio Ue che riunisce i rappresentanti dei governi e poi essere recepita negli ordinamenti nazionali nei tempi prescritti, pena sanzioni.ta con 427 voti a favore, 79 contrari e 76 astenuti, lapromuove una maggiore ...

