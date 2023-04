Il paradosso di Regione Veneto: vuole far sorgere il villaggio olimpico per 1.200 persone sul pratone che definisce “scrigno di biodiversità da tutelare” (Di lunedì 10 aprile 2023) “Prati umidi montani – Cortina d’Ampezzo… uno scrigno di biodiversità”. La foto di Campo di Sotto, alle porte del centro turistico bellunese, è bellissima. Mostra un prato di circa 30 ettari al limite del bosco ed è riportata nel mese di settembre del calendario “Habitat di prateria del Veneto 2023” edito dalla Regione Veneto. Una lunga dicitura spiega che ci si trova in una zona di “prati pingui e freschi” che “se non troppo concimati e invasi da specie sinantropiche (ortiche, romici, ecc…) sono scrigno di biodiversità”. Poi avverte: “Qui un aspetto montano nella conca ampezzana in cui emerge la popolazione di Sanguisorba officinalis. L’abbandono porterebbe al rapido incespugliamento e anche le eccessive concimazioni sarebbero deleterie”. Nella pagina accanto un’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) “Prati umidi montani – Cortina d’Ampezzo… unodi”. La foto di Campo di Sotto, alle porte del centro turistico bellunese, è bellissima. Mostra un prato di circa 30 ettari al limite del bosco ed è riportata nel mese di settembre del calendario “Habitat di prateria del2023” edito dalla. Una lunga dicitura spiega che ci si trova in una zona di “prati pingui e freschi” che “se non troppo concimati e invasi da specie sinantropiche (ortiche, romici, ecc…) sonodi”. Poi avverte: “Qui un aspetto montano nella conca ampezzana in cui emerge la popolazione di Sanguisorba officinalis. L’abbandono porterebbe al rapido incespugliamento e anche le eccessive concimazioni sarebbero deleterie”. Nella pagina accanto un’altra ...

