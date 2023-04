Il Paradiso delle Signore, trama 10 aprile 2023: Salvo al settimo cielo (Di lunedì 10 aprile 2023) Salvatore Amato sarà fuori di sé dalla gioia nella puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 10 aprile 2023. Il giovane, infatti, come si evince dalla trama della soap opera di Rai 1, annuncerà ai suoi amici che la sorella Tina finalmente ha partorito una bellissima bambina e che è andato tutto bene. Il giovane siciliano sarà al settimo cielo e deciderà di festeggiare in Caffetteria la lieta notizia. Intanto, tutti si prepareranno a celebrare il giorno di Pasquetta. I Colombo organizzeranno un pranzo a casa loro e poi Ezio e Veronica inviteranno Gemma e Roberto ad unirsi a loro per una gita. La giovane Zanatta, però, capirà che Landi abbia voglia di trascorrere quel giorno di festa con Mario e lo convincerà a stare con lui. Dal canto suo, Maria ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 aprile 2023) Salvatore Amato sarà fuori di sé dalla gioia nella puntata de Ildi lunedì 10. Il giovane, infatti, come si evince dalladella soap opera di Rai 1, annuncerà ai suoi amici che la sorella Tina finalmente ha partorito una bellissima bambina e che è andato tutto bene. Il giovane siciliano sarà ale deciderà di festeggiare in Caffetteria la lieta notizia. Intanto, tutti si prepareranno a celebrare il giorno di Pasquetta. I Colombo organizzeranno un pranzo a casa loro e poi Ezio e Veronica inviteranno Gemma e Roberto ad unirsi a loro per una gita. La giovane Zanatta, però, capirà che Landi abbia voglia di trascorrere quel giorno di festa con Mario e lo convincerà a stare con lui. Dal canto suo, Maria ...

