Il Paradiso delle Signore 7, spoiler 17 aprile: Marco verrà a conoscenza che Gemma è in dolce attesa (Di lunedì 10 aprile 2023) Inizia la settimana con un nuovo appuntamento de Il Paradiso delle Signore 7. Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda lunedì 17 aprile 2023, rivelano che Marco deciderà di non essere presente alle nozze di Gemma e Roberto, lasciando intendere di essere sostanzialmente ancora legato alla sua ex fidanzata, malgrado la lontananza di Stefania si stia facendo sentire. Nel frattempo, Umberto riuscirà a rintracciare la contessa, e si metterà in viaggio per poterla incontrare di persona. Tancredi riceverà una bella notizia: potrà operarsi alla gamba. Ci sarà però un mistero da sciogliere: quello legato alla dinamica che ha innescato l’incendio alla fabbrica. Scopriamo qualche spoiler in più sul nuovo appuntamento. Il Paradiso ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 aprile 2023) Inizia la settimana con un nuovo appuntamento de Il7. Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda lunedì 172023, rivelano chedeciderà di non essere presente alle nozze die Roberto, lasciando intendere di essere sostanzialmente ancora legato alla sua ex fidanzata, malgrado la lontananza di Stefania si stia facendo sentire. Nel frattempo, Umberto riuscirà a rintracciare la contessa, e si metterà in viaggio per poterla incontrare di persona. Tancredi riceverà una bella notizia: potrà operarsi alla gamba. Ci sarà però un mistero da sciogliere: quello legato alla dinamica che ha innescato l’incendio alla fabbrica. Scopriamo qualchein più sul nuovo appuntamento. Il...

