Il Papa torna a invocare la pace e ricorda l' accordo di Belfast

(Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Perseveriamo nell'il dono dellaper tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina”. CosìFrancesco dopo il Regina Caeli in piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla. Poi, il Santo Padre hato come “oggi ricorre il venticinquesimo anniversario del cosiddetto ‘del Venerdì Santo o di', il quale ha messo fine alle violenze che, per decenni, avevano turbato l'Irlanda del Nord. Con spirito riconoscente, prego il Dio dellache quanto ottenuto in quel passaggio storico si possa consolidare a beneficio di tutti gli uomini e le donne dell'Isola d'Irlanda”.Nel corso della celebrazione, ilha sottolineato come “quando noi annunciamo il Signore, il Signore viene a noi. A volte ...

Francescoa pregare per la "cara e martoriata" Ucraina e ricorda l'accordo di pace del "venerdì santo" che pose fine 25 anni fa alle violenze in Irlanda del nord. "Perseveriamo nell'...

