(Di lunedì 10 aprile 2023) AGI - "A tutti auguro di trascorrere nella gioia della fede questi giorni dell'ottava di Pasqua,il dono dellaperil, specialmente per la cara e martoriata Ucraina". Lo ha dettoFrancesco dopo la recita del Regina Caeli. Il Pontefice ha ricordato anche il venticinquesimo anniversario del cosiddetto accordo del Venerdì Santo o di Belfast "che ha messo fine a violenze che per decenni hanno turbato l'Irlanda. Con spirito riconoscente prego il Dio dellaperché si possano consolidare gli effetti di quell'accordo a beneficio di tutti uomini e di tutte le donne dell'Isola d'Irlanda". Nella recita del Regina CaeliFrancesco ha parlato poi della condivisione della fede. "A volte pensiamo che il modo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Il Papa: 'Perseveriamo a invocare la pace per tutto il mondo' -

...a invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina '. Lo ha dettoFrancesco dopo la recita del Regina Caeli. Il Pontefice ha ricordato ...nell'invocare il dono della pace per rutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina". Lo ha detto ilal Regina Coeli. Francesco ha ricordato anche il venticinquesimo ...nella preghiera e nella vicinanza alla martoriata Ucraina'. Il nuovo appello diFrancesco all'udienza generale del 29 marzo in piazza San Pietro è l'espressione di una costante ...

Il Papa: "Perseveriamo a invocare la pace per tutto il mondo" AGI - Agenzia Italia

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 10 APR - "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per rutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina". Lo ha detto il Papa al Regina Coeli. Francesco ...Dopo la recita del Regina Caeli, il Pontefice insiste per la fine del conflitto ucraino e ricorda il venticinquesimo anniversario dell'accordo del Venerdì Santo che mise fine alle violente che per dec ...