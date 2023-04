Il Paese dove gli smartphone potranno salvare vite in 10 secondi (Di lunedì 10 aprile 2023) Domenica 23 aprile tutti i cellulari inglesi dotati di 4G e 5G suoneranno e vibreranno all’unisono per testare un nuovo sistema d’allarme pubblico che nel prossimo futuro potrebbe contribuire a salvare molte vite. Il dispositivo... Leggi su today (Di lunedì 10 aprile 2023) Domenica 23 aprile tutti i cellulari inglesi dotati di 4G e 5G suoneranno e vibreranno all’unisono per testare un nuovo sistema d’allarme pubblico che nel prossimo futuro potrebbe contribuire amolte. Il dispositivo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Buona #Pasqua dalla #Siria, Paese dove convivono in pace tutte le religioni, che non si è piegato alla ferocia del… - pwk : Buona Pasqua. Buon Pesach. Buon Iftar. Immaginate un paese a maggioranza cristiana, dove un presidente ebreo partec… - FcInterNewsit : L'Italia è quel Paese dove si applicano due pesi e due misure in base alla maglia che indossi. Dove ai tifosi è per… - clubinnovazione : RT @debellisan: LA PRODUZIONE DI ENERGIA GREEN Il grafico mostra dove vengono prodotte le tecnologie per l'energia pulita e i loro compone… - SarahNews5 : RT @Belgioioso2: C’è un posto dentro ognuno di noi che sa di magia, c’è un paese delle meraviglie dove custodiamo le persone a noi più care… -