Il Napoli riprende la corsa verso lo scudetto, ecco quando potrebbe vincere (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo il successo contro il Lecce, in risposta alla pesante sconfitta interna contro il Milan di una settimana prima, la capolista ha ripreso la sua marcia e, classifica di Serie A alla mano, è chiaro a tutti che il Napoli vincerà lo scudetto. Il vantaggio di 16 punti su chi insegue (la Lazio) dopo 29 gare di campionato è enorme, mai successo nulla di simile prima d'ora. ecco perché la questione si sposta sul quando il Napoli vincerà lo scudetto, più che sul se. Le proiezioni sono presto fatte: il Napoli, mantenendo questo vantaggio costante, vincerebbe il campionato con cinque giornate di anticipo. Ovvero già il 3 maggio in trasferta a Udine. Si tratta di un dato che, con nove gare ancora da giocare, potrà subire delle modifiche, a seconda dei ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo il successo contro il Lecce, in risposta alla pesante sconfitta interna contro il Milan di una settimana prima, la capolista ha ripreso la sua marcia e, classifica di Serie A alla mano, è chiaro a tutti che ilvincerà lo. Il vantaggio di 16 punti su chi insegue (la Lazio) dopo 29 gare di campionato è enorme, mai successo nulla di simile prima d'ora.perché la questione si sposta sulilvincerà lo, più che sul se. Le proiezioni sono presto fatte: il, mantenendo questo vantaggio costante,bbe il campionato con cinque giornate di anticipo. Ovvero già il 3 maggio in trasferta a Udine. Si tratta di un dato che, con nove gare ancora da giocare, potrà subire delle modifiche, a seconda dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Il Napoli riprende oggi gli allenamenti in vista del Milan - NapoliAddict : Il Napoli riprende oggi gli allenamenti in vista del Milan #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Milan News - sportli26181512 : Il Napoli riprende oggi gli allenamenti in vista del Milan: Dopo la seduta di scarico di sabato e il giorno di ripo… - GazzettinoL : LundaX Lions Amaranto in evidenza nelle 3 vittorie - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: Il Punto del Garfa sulla 29 giornata. Riprende la corsa il Napoli - Fermata la Juve… -