Il libro "The Long View" di Richard Fisher spiega spiega che il fatto di percepire il presente come "tempo della crisi" spegne la speranza per il futuro. Fa prendere decisioni a breve termine. E sfila dalla responsabilità verso la stagione che verrà (Di lunedì 10 aprile 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il tempo della crisi, il nostro, può capovolgere gli elementi che lo definiscono e consegnarci a “una crisi del tempo”. Ma esiste una strada – un percorso che è personale e collettivo assieme – che possa sfilarci dalla prospettiva breve, dal fiato corto che ci trattiene nelle stagioni cupe? A questo interrogativo cerca di rispondere da sempre Richard Fisher, che ne ha fatto una missione digitale via newsletter e che ora raccoglie anni di lavoro in un libro (dal titolo-manifesto The Long View, che potremmo tradurre con la formula italiana “A lungo termine”). ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 aprile 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il, il nostro, può capovolgere gli elementi che lo definiscono e consegnarci a “unadel”. Ma esiste una strada – un percorso che è personale e collettivo assieme – che possarciprospettiva, dal fiato corto che ci trattiene nelle stagioni cupe? A questo interrogativo cerca di rispondere da sempre, che ne hauna missione digitale via newsletter e che ora raccoglie anni di lavoro in un(dal titolo-manifesto The, che potremmo tradurre con la formula italiana “A lungo”). ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ashbutnotlynx_ : RT @xoutrolara: “amygdala” e penso subito a ‘almond’, libro meraviglioso che ho letto grazie a yoongi (lui lo ha letto durante in the soop)… - INTROYOUTHBTS : RT @kkumyoongi: durante in the soop yoongi ha letto almond che, di base, è un libro che parla di un ragazzo che ha un'amigdala sottosvilupp… - blueesideee_ : RT @kkumyoongi: durante in the soop yoongi ha letto almond che, di base, è un libro che parla di un ragazzo che ha un'amigdala sottosvilupp… - giocarmon : Dal libro Ostiense Street Art: I murales di via delle Conce (The murals in Via delle Conce) - Tutto a colori in gra… - itsxxmoonlight : RT @kkumyoongi: durante in the soop yoongi ha letto almond che, di base, è un libro che parla di un ragazzo che ha un'amigdala sottosvilupp… -