Il governo prepara la guerra agli eco-vandali: "Rischiano fino a 3 anni di carcere" (Di lunedì 10 aprile 2023) Un disegno di legge di Fratelli d'Italia punta a inasprire le pene per chi deturpa e vandalizza il patrimonio artistico e monumentale italiano Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 aprile 2023) Un disegno di legge di Fratelli d'Italia punta a inasprire le pene per chi deturpa ezza il patrimonio artistico e monumentale italiano

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roberto2_lamela : RT @patriziamolina: Si prepara la via crucis per i contribuenti onesti .La destra del #default2011 rimette di nuovo a rischio stipendi e p… - patriziamolina : Si prepara la via crucis per i contribuenti onesti .La destra del #default2011 rimette di nuovo a rischio stipendi… - patriziamolina : @repubblica Si prepara la via crucis per i contribuenti onesti .La destra del #default2011 rimette di nuovo a risch… - SollazzoRosa : @rosadineve @matteorenzi @Calenda Qualcosa di vero forse c'è. Nel senso che Renzi ha capito che il centrodestra res… - alepileri67 : RT @buonweekend: Roma, 5 apr. - Il M5S tornerà presto in piazza per una 'campagna di primavera' #Conte prepara la mobilitazione 'Siamo disp… -