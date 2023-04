Il gol involontario: quelli come Candreva in Salernitana-Inter (Di lunedì 10 aprile 2023) Con il gol all’Inter Antonio Candreva inserisce il suo nome nella lunga lista di calciatori che hanno trovato il gol in modo involontario «Quello che ha determinato il pareggio non era un tiro in porta ma un cross. Ogni tanto un po’ di fortuna serve»: è stato onesto Antonio Candreva, che non ha nascosto la non volontarietà della rete che ha permesso alla Salernitana di pareggiare nel finale di gara. L’esterno dei campani, per di più ex della sfida, va a inserirsi in una lista nutritissima, di cui vi proponiamo 3 esempi con tipologie diverse. Inzaghi in Milan-Liverpool. Capolavoro della buona sorte, anche per l’importanza della posta in palio, la finale della Champions League 2007: punizione di Pirlo, deviazione di fondoschiena del goleador. Giovinco in Juventus-Bologna. Sebastian inventa un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Con il gol all’Antonioinserisce il suo nome nella lunga lista di calciatori che hanno trovato il gol in modo«Quello che ha determinato il pareggio non era un tiro in porta ma un cross. Ogni tanto un po’ di fortuna serve»: è stato onesto Antonio, che non ha nascosto la non volontarietà della rete che ha permesso alladi pareggiare nel finale di gara. L’esterno dei campani, per di più ex della sfida, va a inserirsi in una lista nutritissima, di cui vi proponiamo 3 esempi con tipologie diverse. Inzaghi in Milan-Liverpool. Capolavoro della buona sorte, anche per l’importanza della posta in palio, la finale della Champions League 2007: punizione di Pirlo, deviazione di fondoschiena del goleador. Giovinco in Juventus-Bologna. Sebastian inventa un ...

