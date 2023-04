Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RThomasoeb : RT @ETGazzetta: Il #Girona ferma il Barça al Camp Nou. Ma il vero match è tra spalti e tribunale - ETGazzetta : Il #Girona ferma il Barça al Camp Nou. Ma il vero match è tra spalti e tribunale -

Il derby catalano dice che il Barcellona è più vicino al titolo ma non sta benissimo: al Camp Nou colla squadra di Xavi ha fatto 0 - 0 infilando la seconda partita consecutiva senza segnare dopo il tremendo 4 - 0 incassato dal Madrid. A 10 giornate dal termine della Liga il Barcellona è a +13 ...... INTERVISTATO IN ESLCUSIVA A Città del Messico (Challenger 125) sinei quarti di finale la ... INTERVISTATO IN ESLCUSIVA Si giocava anche in Costa Brava in quel di(Challenger 75, terra ...SiBroh a scopo precauzionale. Il centrocampista del Palermo ha lasciato in anticipo la seduta d'allenamento nel secondo giorno del mini ritiro al centro sportivo "La Vinya" di. Non dovrebbe ...

Liga: Barcellona-Girona 0-0. Il Camp Nou chiede Messi e becca ... La Gazzetta dello Sport

LIGA - La difesa del Girona di Michel blocca il Barcellona di Xavi, che esce dal Camp Nou con un solo punto. Diverse occasioni e tanta intensità in un match a cui nulla è mancato a parte il gol. La ...Il 28° episodio de LaLiga si è chiuso con il derby tutto catalano del Camp Nou dove questa sera – lunedì 10 aprile – un ottimo Girona ha fermato sullo 0-0 il Barcellona capolista. Partono bene gli ...