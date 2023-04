“Il dipinto appeso in sala da pranzo è uguale a mio figlio | nella notte strani rumori di cartacce” | il racconto da brividi di una famiglia in vacanza in un B&B

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 aprile 2023) Doveva essere una tranquilladi relax in campagna, ma il bucolico bed and breakfast che avevano prenotato online si è rivelato in realtà un luogo assai sinistro e terrificante. È quanto successo a Jennie Stevenson e alla sua, come lei stesso ha raccontato su Twitter, condividendo con i suoi follower le strane esperienze che capitavano loro. Neanche a dirlo, la sua storia è diventata presto virale, riportata anche dal Mirror: come prima cosa, la donna ha spiegato che quello che doveva essere un B&B di campagna in una località sciistica della Svezia si è rivelato essere una proprietà “isolata e piuttosto spettrale”. Ma il peggio è arrivato una volta all’interno:ad una delle pareti delladac’era infatti unche raffigurava una bambina ...