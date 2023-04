“Il destino ci porterà dove meritiamo” (Di lunedì 10 aprile 2023) In Spagna non si parla d’altro: 04/10/2023 Alle 11:08 CEST Il tecnico argentino ha ringraziato Ángel Correa per il bel gesto dei tifosi del Rayo “Il risultato a un gol di distanza è molto breve, molto pericoloso e l’abbiamo difeso con calma e molto bene alla fine”, ha detto Cholo Diego Simeone, allenatore dell’Atlético de Madrid, ha insistito sul fatto che la sua squadra “premerà l’acceleratore fino alla fine, curve o qualunque cosa accada”, dopo la vittoria di questa domenica contro il Rayo Vallecano (1-2), e dopo che il “destino” lo farà portare la squadra rojiblanco dove merita in classifica, in cui è a due punti dal secondo posto del Real Madrid. La prossima sfida, nella sua filosofia partita per partita, è Almería, domenica prossima al Metropolitano. “Abbiamo bisogno del supporto della nostra gente, continuate a ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 10 aprile 2023) In Spagna non si parla d’altro: 04/10/2023 Alle 11:08 CEST Il tecnico argentino ha ringraziato Ángel Correa per il bel gesto dei tifosi del Rayo “Il risultato a un gol di distanza è molto breve, molto pericoloso e l’abbiamo difeso con calma e molto bene alla fine”, ha detto Cholo Diego Simeone, allenatore dell’Atlético de Madrid, ha insistito sul fatto che la sua squadra “premerà l’acceleratore fino alla fine, curve o qualunque cosa accada”, dopo la vittoria di questa domenica contro il Rayo Vallecano (1-2), e dopo che il “” lo farà portare la squadra rojiblancomerita in classifica, in cui è a due punti dal secondo posto del Real Madrid. La prossima sfida, nella sua filosofia partita per partita, è Almería, domenica prossima al Metropolitano. “Abbiamo bisogno del supporto della nostra gente, continuate a ...

