Il declino dei Doors a Boston, quando Jim Morrison urlò: “Volete vedere i miei… ?” | Memories (Di lunedì 10 aprile 2023) Al concerto dei Doors a Boston regna il caos, non certo una novità per quei quattro ragazzi capitanati da Jim Morrison che già nel 1969 è stato accusato di aver mostrato i genitali in pubblico. Un’accusa infondata, dal momento che di quella serata a Miami – The Miami Incident – esistono foto che documentano tutt’altro. Il 10 aprile 1970 i Doors arrivano a Boston, dove sono programmati due concerti. Il secondo sfiora il coprifuoco delle 2 del mattino, quindi il manager della Boston Arena sta sudando freddo per due motivi: Jim Morrison è noto per essere imprevedibile e i Doors sono noti per i tempi dilatati dei loro spettacoli. Quel giorno Jim, come ricordano alcuni testimoni, ha bevuto tutto il giorno. Il suo stato fisico e mentale è deteriorato: il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Al concerto deiregna il caos, non certo una novità per quei quattro ragazzi capitanati da Jimche già nel 1969 è stato accusato di aver mostrato i genitali in pubblico. Un’accusa infondata, dal momento che di quella serata a Miami – The Miami Incident – esistono foto che documentano tutt’altro. Il 10 aprile 1970 iarrivano a, dove sono programmati due concerti. Il secondo sfiora il coprifuoco delle 2 del mattino, quindi il manager dellaArena sta sudando freddo per due motivi: Jimè noto per essere imprevedibile e isono noti per i tempi dilatati dei loro spettacoli. Quel giorno Jim, come ricordano alcuni testimoni, ha bevuto tutto il giorno. Il suo stato fisico e mentale è deteriorato: il ...

