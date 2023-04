Il Dalai Lama tenta di baciare un bambino, poi chiede scusa: è bufera sui social (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Dalai Lama è stato protagonista di un episodio che ha acceso grandi critiche sui social, critiche che hanno portato lo stesso leader religioso a pubblicare un post di scuse. In un incontro pubblico ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilè stato protagonista di un episodio che ha acceso grandi critiche sui, critiche che hanno portato lo stesso leader religioso a pubblicare un post di scuse. In un incontro pubblico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... banzaisolaro : RT @Anna302478978: Dalai Lama bacia e chiede a un bambino di ‘succhiargli’ la lingua: Non si nascondo più La loro natura PERVERSA la esib… - epizefiri : RT @Anna302478978: Dalai Lama bacia e chiede a un bambino di ‘succhiargli’ la lingua: Non si nascondo più La loro natura PERVERSA la esib… - ShunaSwv : RT @SionRomina: SDOGANAMENTO DELLA PEDOFILIA Non stupisce che anche capi spirituali (Dalai Lama)agevolino la corsa verso un mondo fatto di… - RickyAbsol : Bones and All ma con il Dalai Lama come protagonista - drooyrich : RT @Anna302478978: Dalai Lama bacia e chiede a un bambino di ‘succhiargli’ la lingua: Non si nascondo più La loro natura PERVERSA la esib… -