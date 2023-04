Il Dalai Lama chiede a un bambino di «succhiargli la lingua» dopo un bacio, il video diventa virale. Poi le scuse: «Scherzava» (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Dalai Lama si è scusato pubblicamente dopo le polemiche e critiche suscitate da un video, emerso recentemente ma risalente allo scorso febbraio, in cui il leader spirituale durante un evento organizzato dalla M3M Foundation nella città di Dharamshala in India, bacia un bambino sulle labbra e poi gli chiede di succhiargli la lingua. In una nota, lo staff del Dalai Lama ha ha reso noto che «desidera scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, così come con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato», aggiungendo che «è rammaricato» per quanto accaduto». Nella nota ufficiale, pubblicata su Twitter, lo staff del leader spirituale ha aggiunto che «sua santità spesso ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilsi è scusato pubblicamentele polemiche e critiche suscitate da un, emerso recentemente ma risalente allo scorso febbraio, in cui il leader spirituale durante un evento organizzato dalla M3M Foundation nella città di Dharamshala in India, bacia unsulle labbra e poi glidila. In una nota, lo staff delha ha reso noto che «desidera scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, così come con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato», aggiungendo che «è rammaricato» per quanto accaduto». Nella nota ufficiale, pubblicata su Twitter, lo staff del leader spirituale ha aggiunto che «sua santità spesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Un bambino chiede al Dalai Lama un abbraccio. Il Dalai Lama lo bacia sulle labbra per poi chiedergli di “succhiargl… - Corriere : «Succhia la lingua»: il video col bambino che ha costretto il Dalai Lama alle scuse - MediasetTgcom24 : Tibet, il Dalai Lama si scusa per aver chiesto a un bambino di 'succhiargli la lingua' #10aprile - danslobscurjte : RT @trash_italiano: Un bambino chiede al Dalai Lama un abbraccio. Il Dalai Lama lo bacia sulle labbra per poi chiedergli di “succhiargli la… - gesooaiutamitu : Non ne posso più di quel video di merda del Dalai Lama. È ributtante. -