Il Dalai Lama al bambino: «Succhia la lingua» Il video sui social e poi le scuse pubbliche (Di lunedì 10 aprile 2023) La nota dell'ufficio del leader spirituale: «Sua Santità desidera scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso» Leggi su corriere (Di lunedì 10 aprile 2023) La nota dell'ufficio del leader spirituale: «Sua Santità desidera scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso»

