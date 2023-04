Vai agli ultimi Twett sull'argomento... menora1 : Isw: l'omicidio del blogger rivela contrasti nel Cremlino -

La smentita delPoco dopo però ilha affermato che non ci sono piani per un cessate - il - fuoco pasquale in Ucraina. L'agenzia di stampa Tass ha citato il portavoce del...A dirlo senza mezzi termini è il portavoce del, Dmitry Peskov , secondo cui ' Parigi è ... Kievtrattative sulla Crimea Guerra in Ucraina, Kiev apre a negoziati sulla Crimea con ...Ma il portavoce delDmitry Peskov, in un'intervista al canale televisivo Rossiya 24 , ... Parigi intantola presenza di soldati francesi in Ucraina. E, secondo quanto emerso dalla ...

Il Cremlino smentisce i ‘rumors’: “Non chiederemo nessuna tregua per Pasqua” Globalist.it

Alla proposta di negoziato arrivata da Kiev e in particolare da Andriy Sybiha (ma smentita dai fedelissimi del presidente Volodymyr Zelensky, ma ci arriveremo a breve), risponde Mosca. Lo fa da Ankara ...