il Consiglio di ministri domani vara il Def. Ultimi ritocchi ai nuovi vertici degli enti (Di lunedì 10 aprile 2023) - Per lo scenario economico saranno decisivi i fondi del Pnrr. Frizioni tra gli alleati di governo per le nomine alla guida delle grandi partecipate di Stato: Eni, Enel, Leonardo, Terna e Ferrovie Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 aprile 2023) - Per lo scenario economico saranno decisivi i fondi del Pnrr. Frizioni tra gli alleati di governo per le nomine alla guida delle grandi partecipate di Stato: Eni, Enel, Leonardo, Terna e Ferrovie

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Lotta alla siccità, ricerca, sicurezza: importanti novità e provvedimenti del Governo in Consiglio dei Ministri ???? - iacopo_melio : Il decreto riguardante bollette, fisco e sanità ha subìto modifiche durante l'approvazione in Consiglio dei Ministr… - Italiantifa : Ma daii? @GiorgiaMeloni Ma lei è il Presidente del Consiglio dei Ministri ?e non partecipa alla celebrazione del 25… - GiuseppePrada1 : RT @Agenzia_Ansa: Il 2023 si dovrebbe concludere in crescita dello 0,9% e con un deficit tendenziale al 4,3%. Così ritiene il Governo che d… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il 2023 si dovrebbe concludere in crescita dello 0,9% e con un deficit tendenziale al 4,3%. Così… -