Il Ciad espelle l'ambasciatore tedesco (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Ciad ha ordinato all'ambasciatore tedesco di lasciare il Paese a causa del suo "atteggiamento maleducato" e della "mancanza di rispetto per le usanze diplomatiche", ha dichiarato il Ministero della Comunicazione del Paese. A Jan-Christian Gordon Kricke, ambasciatore tedesco in Ciad dal 2021, sono state concesse 48 ore di tempo per lasciare il Paese centrafricano.

