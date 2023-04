Il Cdm domani vara il Def. Ultimi ritocchi ai nuovi vertici degli enti

(Di lunedì 10 aprile 2023) - Per lo scenario economico saranno decisivi i fondi del Pnrr. Frizioni tra gli alleati di governo per le nomine alla guida delle grandi partecipate di Stato: Eni, Enel, Leonardo, Terna e Ferrovie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nclosing123 : Domani al CdM si parlerà di Def ovvero come programmare i conti in ordine a spese delle politiche sociali e di ince… - tebaldi_andrea : Consiglio dei ministri convocato per domani martedì 11 aprile: tra #DEF e #nomine, settimana intensa per il Governo… - RuggieroMontene : RT @ilfoglio_it: Tra oggi e domani un tavolo per mettere a punto le nomine da approvare nel prossimo Cdm. Meloni vuole scegliere gli ad e s… - ilfoglio_it : Tra oggi e domani un tavolo per mettere a punto le nomine da approvare nel prossimo Cdm. Meloni vuole scegliere gli… - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: #Economia Approderà al CdM di domani il #Def assieme alla lista dei candidati ai vertici delle partecipate di Stato, con un… -

- Per lo scenario economico saranno decisivi i fondi del Pnrr. Frizioni tra gli alleati di governo per le nomine alla guida delle grandi partecipate di Stato: Eni, Enel, Leonardo, Terna e FerrovieTra oggi eun tavolo per mettere a punto il pacchetto da approvare nel prossimo. La premier vuole scegliere gli ad e spinge per Donnarumma a Enel. Verso la conferma di Del Fante a Poste e De Scalzi a ...di fatto esiste solo un decreto del, ci aspettiamo che partecipi ad uno "sport nazionale" che ... Dalle parti di Giuseppe Conte rispondono ache per ora il leader del Movimento 5 stelle non ...

Bollette: verso Cdm domani alle 17 Il Tirreno Il Tirreno

Dopo la breve pausa per le festività di Pasqua, domani 11 aprile è convocato il Consiglio dei ministri. DEF e nomine nell'agenda del Governo.Tra oggi e domani un tavolo per mettere a punto il pacchetto da approvare nel prossimo Cdm. La premier vuole scegliere gli ad e spinge per Donnarumma a Enel. Verso la conferma di Del Fante a Poste e D ...