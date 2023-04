Il caso del cameriere pestato dopo aver difeso una collega dagli insulti dei clienti: indagata una 26enne (Di lunedì 10 aprile 2023) Una giovane 26enne residente a Guidonia, in provincia di Roma, è stata identificata e denunciata per lesioni dopo il pestaggio di Cristian Sicuro, cameriere del Ristorante Maffei in piazza Erbe a Verona. Il cameriere, responsabile di sala del ristorante, è stato prima colpito all’occhio con un pugno da parte del fidanzato della 26enne e poi colpito da un centrotavola lanciato dalla giovane, che ha procurato un profondo taglio sotto l’occhio destro e un livido all’occhio del capo sala del ristorante. dopo l’aggressione, il cameriere è stato portato al pronto soccorso a Borgo Trento e successivamente sottoposto a un’operazione al setto nasale in anestesia totale, con prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. L’aggressione al caposala Secondo quanto riferito dai ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Una giovaneresidente a Guidonia, in provincia di Roma, è stata identificata e denunciata per lesioniil pestaggio di Cristian Sicuro,del Ristorante Maffei in piazza Erbe a Verona. Il, responsabile di sala del ristorante, è stato prima colpito all’occhio con un pugno da parte del fidanzato dellae poi colpito da un centrotavola lanciato dalla giovane, che ha procurato un profondo taglio sotto l’occhio destro e un livido all’occhio del capo sala del ristorante.l’aggressione, ilè stato portato al pronto soccorso a Borgo Trento e successivamente sottoposto a un’operazione al setto nasale in anestesia totale, con prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. L’aggressione al caposala Secondo quanto riferito dai ...

