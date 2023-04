Il calendario del mese aprile tra cori, bande, libri e musica elettronica (Di lunedì 10 aprile 2023) Bergamo. Un mese fitto di appuntamenti: la Capitale della Cultura si affaccia al mese di aprile, in corso, con un palinsesto davvero ricco di iniziative, capaci, come vuole la mission dell’anno in corso, di rispondere a tutte le esigenze e, soprattutto, di fare della partecipazione e della condivisione i cardini su cui fonda il suo ventaglio. Teatro, musica, danza, festival pianistico, ma anche arte sacra, come racconta lo strepitoso coro ligneo restituito alla città solo qualche giorno fa, libri e moltissimo altro ancora: Bergamo sta vivendo un momento magico e, appunto, il calendario ne è la riprova. “Anche aprile è racconta come un mese davvero pregno di iniziative – racconta Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo -, aperte ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 aprile 2023) Bergamo. Unfitto di appuntamenti: la Capitale della Cultura si affaccia aldi, in corso, con un palinsesto davvero ricco di iniziative, capaci, come vuole la mission dell’anno in corso, di rispondere a tutte le esigenze e, soprattutto, di fare della partecipazione e della condivisione i cardini su cui fonda il suo ventaglio. Teatro,, danza, festival pianistico, ma anche arte sacra, come racconta lo strepitoso coro ligneo restituito alla città solo qualche giorno fa,e moltissimo altro ancora: Bergamo sta vivendo un momento magico e, appunto, ilne è la riprova. “Ancheè racconta come undavvero pregno di iniziative – racconta Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo -, aperte ...

