Il Borgo dei Borghi del 2023 è Ronciglione È il comune natale di Marco Mengoni

Ronciglione è il Borgo dei Borghi 2023 Finestre sull'Arte

Ronciglione trionfa al Borgo dei Borghi 2023. La Regione Lazio si impone sul podio, precedendo la Sardegna e la Sicilia Ronciglione, situato nella provincia di Viterbo, si è aggiudicato il titolo di ...Il Borgo dei Borghi 2023 è Ronciglione in provincia di Viterbo. Il comune che il 25 dicembre di 34 anni fa ha dato i natali al cantante Marco Mengoni, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di ...