Il bimbo abbandonato all’ospedale ha già trovato famiglia: “Non ci siamo accorti del grido di aiuto di quella mamma” (Di lunedì 10 aprile 2023) Il bimbo abbandonato all’ospedale ha già trovato famiglia Enea, il bimbo abbandonato al Policlinico di Milano nella mattinata di Pasqua, ha già trovato famiglia: lo ha fatto sapere l’ospedale attraverso una nota. Il piccolo, che sta bene, è stato ritrovato nella Culla per la vita, strutture concepite per permettere alle mamme in difficoltà di lasciare i loro neonati nel completo anonimato e in assoluta sicurezza per i piccoli, con accanto una lettera, firmata dalla mamma, ma scritta come se a parlare fosse il bambino. “Ciao mi chiamo Enea – si legge nella missiva – Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile”. Ora, la ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilha giàEnea, ilal Policlinico di Milano nella mattinata di Pasqua, ha già: lo ha fatto sapere l’ospedale attraverso una nota. Il piccolo, che sta bene, è stato rinella Culla per la vita, strutture concepite per permettere alle mamme in difficoltà di lasciare i loro neonati nel completo anonimato e in assoluta sicurezza per i piccoli, con accanto una lettera, firmata dalla, ma scritta come se a parlare fosse il bambino. “Ciao mi chiamo Enea – si legge nella missiva – Sono nato in ospedale perché la miavoleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile”. Ora, la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Milano, bimbo abbandonato in ospedale con una lettera: 'Mi chiamo Enea. La mamma mi vuole bene ma non mi può seguir… - repubblica : Enea, bimbo abbandonato in ospedale, il primario: 'Non ci siamo accorti del grido di aiuto di quella mamma, se ci r… - cardella42 : RT @HoaraBorselli: #Milano: bimbo abbandonato in ospedale con una lettera: 'Mi chiamo #Enea. La mamma mi vuole bene ma non mi può seguire'.… - FreddiRossetto : RT @HoaraBorselli: #Milano: bimbo abbandonato in ospedale con una lettera: 'Mi chiamo #Enea. La mamma mi vuole bene ma non mi può seguire'.… - TelemiaLaTv : Un bimbo di pochi giorni è stato abbandonato nella 'Culla per la vita', il direttore di Neonatologia:'Vivo questo e… -