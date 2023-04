Il Benevento ha scelto Agostinelli per la panchina

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine di una giornata drammatica ilha sciolto le riserve sul sostituto del dimissionario Roberto Stellone. Sarà Andreaa guidare la Strega in un rush finale che a meno di clamorose sorprese condurrà i giallorossi dritti in serie C. Il tecnico anconetano è reduce dall'esperienza nel campionato maltese con il Gudja United e non allena in Italia dal 2013, quando guidò il Varese. Negli ultimi anni si è dedicato alla carriera di telecronista e opinionista televisivo. Inizialmente Oreste Vigorito aveva ricontattato Fabio Caserta, ancora sotto contratto, con cui aveva anche fissato un appuntamento per domattina. In serata il dietrofront.