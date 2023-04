Il Benevento ai titoli di coda | la Strega perde la dignità e la serie B

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCala il sipario sulle ambizioni del. Lanon c’è, tre cambi in panchina non sono bastati per mutare il copione di una stagione nata male e terminata peggio. Al “Ciro Vigorito” vince anche la Spal, in quella che era stata definita la “partita della vita”. Nessuna scintilla da parte della formazione giallorossa, incapace di tenere testa a una compagine con i suoi stessi punti e problemi. A tenere in piedi il, ormai, è solo la matematica, ma è solo questione di tempo per certificare quello che si intuiva: il mesto ritorno inC dopo sette anni, accompagnato dai fischi e dalla contestazione della Curva Sud. Potevano regalarsi una giornata di gloria Letizia e compagni. Potevano tenere accesa la fiammella della speranza, godendosi un pomeriggio da spettatori, ...