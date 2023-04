IBSA Next Gen Cup 2022/23, Quarti di Finale: Ius e Fantoma trascinano la Pallacanestro Trieste al successo contro la Dolomiti Energia Trentino (Di lunedì 10 aprile 2023) La Pallacanestro Trieste conquista il primo quarto di Finale della IBSA Next Gen Cup 2022/23, imponendosi contro la Dolomiti Energia Trentino. Il match si apre con una tripla di Dell’Anna (18 punti e 6 rimbalzi), Fantoma risponde con tre belle penetrazioni e poi Zangheri (14 punti e 5 rimbalzi) si sblocca nella partita dalla lunetta (6-6). Le squadre si scambiano continui sorpassi e controsorpassi con Dell’Anna a realizzare da ogni distanza per i bianconeri e poi Rolli, coinvolgendo Ius (26 punti e 13 rimbalzi) e Camporeale (10 punti e 10 rimbalzi), lancia il sorpasso giuliano sul 13-15. Dopo una penetrazione di Dell’Anna, Eva (13 punti) si fa valere al ferro e un bel canestro in ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Laconquista il primo quarto didellaGen Cup/23, imponendosila. Il match si apre con una tripla di Dell’Anna (18 punti e 6 rimbalzi),risponde con tre belle penetrazioni e poi Zangheri (14 punti e 5 rimbalzi) si sblocca nella partita dalla lunetta (6-6). Le squadre si scambiano continui sorpassi esorpassi con Dell’Anna a realizzare da ogni distanza per i bianconeri e poi Rolli, coinvolgendo Ius (26 punti e 13 rimbalzi) e Camporeale (10 punti e 10 rimbalzi), lancia il sorpasso giuliano sul 13-15. Dopo una penetrazione di Dell’Anna, Eva (13 punti) si fa valere al ferro e un bel canestro in ...

