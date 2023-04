Ian Nepomniachtchi-Ding Liren oggi, Mondiale scacchi 2023: orario 10 aprile, programma, tv, streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Si riparte da un’usuale situazione di parità (almeno per la storia dei match validi per il titolo Mondiale di scacchi). Ian Nepomniachtchi e Ding Liren, oggi alle ore 11:00, si scambiano i colori, con il cinese che stavolta avrà il Bianco e certamente non batterà le strade già esplorate ieri dal russo. Ad Astana sono servite quasi cinque ore per notificare lo 0,5-0,5 che sta dando il via a questo passaggio iridato. Più votato all’assalto l’uomo che già nel 2021 fu sfidante, più orientato a difendersi il numero 3 del mondo, che ha avuto buonissima precisione nel fermare le velleità del suo avversario e instradarlo verso una posizione che non poteva più costituire pericolo alcuno. oggi si replica, ma con tante premesse diverse. E una domanda: 1. d4 o 1. ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Si riparte da un’usuale situazione di parità (almeno per la storia dei match validi per il titolodi). Ianalle ore 11:00, si scambiano i colori, con il cinese che stavolta avrà il Bianco e certamente non batterà le strade già esplorate ieri dal russo. Ad Astana sono servite quasi cinque ore per notificare lo 0,5-0,5 che sta dando il via a questo passaggio iridato. Più votato all’assalto l’uomo che già nel 2021 fu sfidante, più orientato a difendersi il numero 3 del mondo, che ha avuto buonissima precisione nel fermare le velleità del suo avversario e instradarlo verso una posizione che non poteva più costituire pericolo alcuno.si replica, ma con tante premesse diverse. E una domanda: 1. d4 o 1. ...

