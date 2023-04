I tre magheggi della sinistra per governare senza vincere

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 10 aprile 2023) Quando scorro i titoli delle notizie quotidiane trovo, come tutti, cose del genere: «Èbiglietto e aggredisce capotreno», «Stupro a Milano», «Sfascia tram e minaccia passeggeri». Cose così, tutti i giorni. Se leggo il sottotitolo, trovo che l’autore è «un giovane di 25 anni», un «ragazzo di 35», un «adolescente di 17» eccetera. Devo leggermi tutto l’articolo per avere conferma di quel che immaginavo, e cioè che si tratta di uno «di origini africane» o «maghrebine». Di solito la rivelazione è in fondo all’articolo e quasi imbarazzata. E spesso non c’è neppure. Dunque, non si tratta tanto di controllo dei media ma di autocensura. O di passaparola nelle redazioni. Per fortuna non frequento più i «corsi aggiornamento» per giornalisti, ma sospetto che la parola d’ordine venga anche da là. Ebbene, data la natura di tali parole d’ordine è chiaro che la fabbrica non è a ...