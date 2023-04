I Santi di Martedì 11 Aprile 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 aprile 2023) Santo STANISLAO Vescovo e martire – MemoriaSzczepanowski, Polonia, c. 1030 – Cracovia, Polonia, 111079Vescovo di Cracovia, fu pastore sapiente e sollecito. Succedette al vescovo Lamberto nel 1072. Intrepido sostenitore della libertà della Chiesa e della dignità dell’uomo, difensore dei piccoli e dei poveri, subì il martirio sotto il re Boleslao II. Canonizzato da Innocenzo IV ad Assisi nel 1253, è patrono della Polonia. Le sue spoglie, custodite nella cattedrale di Cracovia, sono mèta di pellegrinaggio attraverso i secoli. …www.ebeati.it/dettaglio/26700 San BARSANOFIO Eremita Barsanufio (o Barsanofio), di origine egiziana, fu monaco recluso nel monastero di San Seridone presso Gaza, in Palestina. Visse tra V e VI secolo. Vivendo nella più stretta solitudine comunicava con le persone che a lui ricorrevano per mezzo di scritti. Fu ...