I 10 rimedi naturali indispensabili amatissimi dalle nostre nonne

Leggi su donnaup

(Di lunedì 10 aprile 2023) Sono 10 iper le pulizie domestiche e arrivano dalla saggezza popolare, antica ed affidabile, delle. Sono ecologici, economici, efficaci, se per gli elettrodomestici esiste la classe A+++ per indicare la maggiore efficienza e il maggior risparmio, potremmo idealmente affermare che questi prodotti sono E+++!!! Vediamoli insieme! I 10: i saponi Iniziamo dai due saponi per antonomasia, i migliori per quanto riguarda le pulizie domestiche e non solo: quello di Marsiglia e quello giallo! Il primo, liquido o in scaglie, permette di smacchiare e sbiancare i tessuti, profumando al contempo. È, inoltre, un fantastico smacchiatore. Il secondo, a pasta molle, permette di creare delle ...