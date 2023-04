Hollywood non teme l’IA (Di lunedì 10 aprile 2023) Ebbene sì. ChatGPT può scrivere sceneggiature, oltre agli articoli scritti per il gioco a premi del Foglio. Non aspettatevi l’originalità. Ma un onesto lavoro “by the book” – ovverosia seguendo il manuale d’istruzioni – riesce all’intelligenza artificiale brillantemente, avendo incamerato più esempi di quanti noi ne possiamo leggere in una vita. Lo sceneggiatore artificiale “unisce i puntini”. Pensate a certe commedie rosa, dove ormai i futuri innamorati non riescono neppure a litigare come da tradizione prima di convolare a nozze. Scaramucce e dibattiti possono oggi avere per oggetto solo il gusto dei cioccolatini. Tutto il resto – altezza, religione, aspetto fisico, colore della pelle – potrebbe essere offensivo. Oppure pensate ai supereroi, variazioni (neanche tanto originali o astute) su un unico canovaccio. Non è l’unico aspetto dell’intelligenza ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 aprile 2023) Ebbene sì. ChatGPT può scrivere sceneggiature, oltre agli articoli scritti per il gioco a premi del Foglio. Non aspettatevi l’originalità. Ma un onesto lavoro “by the book” – ovverosia seguendo il manuale d’istruzioni – riesce all’intelligenza artificiale brillannte, avendo incamerato più esempi di quanti noi ne possiamo leggere in una vita. Lo sceneggiatore artificiale “unisce i puntini”. Pensate a certe commedie rosa, dove ormai i futuri innamorati non riescono neppure a litigare come da tradizione prima di convolare a nozze. Scaramucce e dibattiti possono oggi avere per oggetto solo il gusto dei cioccolatini. Tutto il resto – altezza, religione, aspetto fisico, colore della pelle – potrebbe essere offensivo. Oppure pensate ai supereroi, variazioni (neanche tanto originali o astute) su un unico canovaccio. Non è l’unico aspetto dell’intelligenza ...

