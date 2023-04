"Ho detto tutto. Mi girano i c***": Cav ricoverato, il duro sfogo di Alberto Zangrillo (Di lunedì 10 aprile 2023) Da mercoledì, Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano in terapia intensiva, colpito da polmonite e leucemia mielomonocitica cronica. Ma le condizioni del leader di Forza Italia sembrano essere in lieve miglioramento, per quanto sulla vicenda ci sia il massimo riserbo. Secondo quanto trapelato in serata, il Cavaliere per la prima volta dal ricovero in terapia intensiva "si sarebbe alzato dal letto e seduto in poltrona", per poi sottoporsi ad alcuni "esercizi respiratori", confermano fondi dal San Raffaele. E ancora, viene dato conto del buonumore di Berlusconi, il quale avrebbe anche espresso la volontà di tornare a casa al più presto. Nel corso della giornata di oggi, lunedì di Pasquetta, 10 aprile, l'ex premier ha ricevuto anche le visite di Fedele Confalonieri e del fratello, Paolo Berlusconi, i quali hanno lasciato il San Raffaele poco prima delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Da mercoledì, Silvio Berlusconi èal San Raffaele di Milano in terapia intensiva, colpito da polmonite e leucemia mielomonocitica cronica. Ma le condizioni del leader di Forza Italia sembrano essere in lieve miglioramento, per quanto sulla vicenda ci sia il massimo riserbo. Secondo quanto trapelato in serata, il Cavaliere per la prima volta dal ricovero in terapia intensiva "si sarebbe alzato dal letto e seduto in poltrona", per poi sottoporsi ad alcuni "esercizi respiratori", confermano fondi dal San Raffaele. E ancora, viene dato conto del buonumore di Berlusconi, il quale avrebbe anche espresso la volontà di tornare a casa al più presto. Nel corso della giornata di oggi, lunedì di Pasquetta, 10 aprile, l'ex premier ha ricevuto anche le visite di Fedele Confalonieri e del fratello, Paolo Berlusconi, i quali hanno lasciato il San Raffaele poco prima delle ...

