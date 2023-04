Highlights Berrettini-Cressy 6-4 6-2 | primo turno Masters 1000 Montecarlo 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 aprile 2023) Matteotorna vincere una partita nel circuito maggiore dopo tre sconfitte consecutive, e lo fa sfoderando un convincente 6-4 6-2 ai danni di un Maximetutt’altro che in forma, apparso del tutto spaesato sulla terra rossa del Principato di Monaco. L’azzurro, che aveva perso all’esordio sia a Indian Wells (per mano di Taro Daniel) che a Miami (battuto da Mackenzie McDonald), ottiene la prima vittoria stagionale in un torneoe si qualifica per il secondoneldi. Riviviamo quanto accaduto in campo con glidella sfida. SportFace.