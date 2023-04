Hapoel Tel Aviv-Venezia, EuroCup basket 2023: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) L’EuroCup 2023 entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Gli ottavi di finale della competizione vedranno delle sfide da dentro o fuori, con la Reyer Venezia che se la vedrà contro l’Hapoel Tel Aviv. La squadra veneta si gioca tutto in Israele e cerca l’impresa contro una formazione che occupa attualmente il secondo posto in campionato e che ha chiuso in terza posizione la stagione regolare. Venezia sta attraversando un periodo eccellente dopo le vittorie in campionato nei big match contro Milano e Tortona e proverà a ripetersi anche sul difficile campo di Tel Aviv. In Europa la Reyer è andata a corrente alternata e con un finale negativo di regular season ha concluso solamente al sesto posto. La partita Hapoel Tel Aviv-Reyer ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) L’entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Gli ottavi di finale della competizione vedranno delle sfide da dentro o fuori, con la Reyerche se la vedrà contro l’Tel. La squadra veneta si gioca tutto in Israele e cerca l’impresa contro una formazione che occupa attualmente il secondo posto in campionato e che ha chiuso in terza posizione la stagione regolare.sta attraversando un periodo eccellente dopo le vittorie in campionato nei big match contro Milano e Tortona e proverà a ripetersi anche sul difficile campo di Tel. In Europa la Reyer è andata a corrente alternata e con un finale negativo di regular season ha concluso solamente al sesto posto. La partitaTel-Reyer ...

