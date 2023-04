Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Half-Life Alyx: una mod lo ha reso giocabile senza VR #tuttotek - GamingTalker : Half-Life: Alyx, ora è possibile giocare alla campagna dall'inizio alla fine senza il VR grazie ad una mod… - Tech_Gaming_it : Una MOD permette di giocare Half Life Alyx senza visore - vito0111_ : aksjsjsjsjsjsjs half life - PadreCesare : Control Nonostante stia riscontrando molta difficoltà a comprendere la trama, è un gioco che merita, gameplay fresc… -

Il visore VR di Sony ha bisogno del suoVai all'approfondimento La riproduzione remota richiede una connessione a banda larga, anche mobile, da almeno 5 Megabit al secondo, sebbene Sony ...... Pineapple on pizza Ash of Gods2: VR NecroCity The Obscura Experiment Citizens Come detto non è ben chiaro per quando questi sei giochi saranno ancora gratis su Steam quindi, nel dubbio, ...Entrambi, in modo diverso, rappresentano delle occasioni mancate, che lasciano la piattaforma di Sony in attesa di un analogo di quello che è stato: Alyx su PC e che ancora oggi, a ormai ...

Half-Life: Alyx, ora l'intera campagna è giocabile senza visori VR ... Multiplayer.it

Il team di sviluppo della mod NoVR per Half-Life: Alyx ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento che rende il gioco completamente giocabile su PC senza bisogno di un headset VR. Utilizzando ...Il team di sviluppo GB_2 ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento per la mod di Half-Life: Alyx che rende il gioco giocabile senza un visore per la realtà virtuale. Ora, finalmente è ...