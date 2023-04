“Ha una relazione col figlio di 17 anni”. Tragedia in famiglia, lui è pazzo di gelosia: poi il terribile gesto (Di lunedì 10 aprile 2023) SOCIAL. Un atroce episodio di violenza domestica è avvenuto nella regione del Punjab, in India, dove Harjit Singh ha attaccato la moglie Jaswinder Kaur e il figlio Lovepreet Singh, di soli 17 anni, con un’ascia. L’episodio risale a giovedì 6 aprile, ma l’uomo è stato arrestato solo sabato 8 aprile, dopo essere stato rintracciato dagli agenti. Leggi anche: Che tempo fa a Pasquetta? Pioggia in Italia, ecco dove Leggi anche: Terremoto a Pasquetta, scossa nella mattinata di oggi Uomo aggredisce con un ascia moglie e figlio Secondo quanto emerso dalle indagini, Harjit Singh aveva il sospetto che la moglie e il figlio avessero una relazione segreta e, in preda all’ira, ha deciso di attaccarli con un’ascia. L’episodio è avvenuto nel villaggio di Kotla, nella città di Samrala, dove la ... Leggi su tvzap (Di lunedì 10 aprile 2023) SOCIAL. Un atroce episodio di violenza domestica è avvenuto nella regione del Punjab, in India, dove Harjit Singh ha attaccato la moglie Jaswinder Kaur e ilLovepreet Singh, di soli 17, con un’ascia. L’episodio risale a giovedì 6 aprile, ma l’uomo è stato arrestato solo sabato 8 aprile, dopo essere stato rintracciato dagli agenti. Leggi anche: Che tempo fa a Pasquetta? Pioggia in Italia, ecco dove Leggi anche: Terremoto a Pasquetta, scossa nella mattinata di oggi Uomo aggredisce con un ascia moglie eSecondo quanto emerso dalle indagini, Harjit Singh aveva il sospetto che la moglie e ilavessero unasegreta e, in preda all’ira, ha deciso di attaccarli con un’ascia. L’episodio è avvenuto nel villaggio di Kotla, nella città di Samrala, dove la ...

