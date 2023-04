Ha già trovato famiglia il piccolo Enea, lasciato dalla madre alla Culla per la Vita di Milano (Di lunedì 10 aprile 2023) Il piccolo Enea , lasciato ieri mattina dalla madre alla Culla per la Vita del Policlinico di Milano , ha già trovato famiglia. «Il tribunale - scrive il Policlinico - affiderà il piccolo a una famiglia... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilieri mattinaper ladel Policlinico di, ha già. «Il tribunale - scrive il Policlinico - affiderà ila una...

Ha già trovato famiglia il piccolo Enea, lasciato dalla madre alla Culla per la Vita di Milano Il piccolo Enea , lasciato ieri mattina dalla madre alla Culla per la Vita del Policlinico di Milano , ha già trovato famiglia. "Il tribunale - scrive il Policlinico - affiderà il piccolo a una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un bambino abbandonato".