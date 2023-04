Guidi: «Quanto fatto con l’Inter va dimenticato. Testa al Milan» (Di lunedì 10 aprile 2023) Giornata di campionato oggi in Primavera, con l’Inter che sarà impegnata – dopo l’eliminazione per mano della Roma dalla Coppa Italia – contro la Fiorentina. Il tecnico dei giallorossi Federico Guidi ha parlato proprio di Quanto fatto contro i nerazzurri. VITTORIA DA DIMENTICARE – Dopo l’1-0 della semifinale di Coppa Italia che ha permesso alla Roma Primavera di eliminare l’Inter, il tecnico Federico Guidi ha sottolineato come, in vista della gara di oggi contro il Milan, Quanto fatto vada già dimenticato: «Quando ci siamo ritrovati il primo discorso fatto alla squadra è che, Quanto fatto di buono contro l’Inter, va resettato. Dobbiamo prepararci ora ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Giornata di campionato oggi in Primavera, conche sarà impegnata – dopo l’eliminazione per mano della Roma dalla Coppa Italia – contro la Fiorentina. Il tecnico dei giallorossi Federicoha parlato proprio dicontro i nerazzurri. VITTORIA DA DIMENTICARE – Dopo l’1-0 della semifinale di Coppa Italia che ha permesso alla Roma Primavera di eliminare, il tecnico Federicoha sottolineato come, in vista della gara di oggi contro ilvada già: «Quando ci siamo ritrovati il primo discorsoalla squadra è che,di buono contro, va resettato. Dobbiamo prepararci ora ...

