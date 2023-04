"Guerra alla Schlein". Pd già allo sfascio: la rivolta, chi vuole la testa della segretaria (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Pd è una polveriera. Non è certo una novità, ma sorprendono le tempistiche: Elly Schlein è segretaria da poco più di un mese e i dem risultano essere già lacerati, spaccati. In particolare è l'ala cattolica del partito a ribellarsi contro il nuovo corso. In primis per l'esclusione dalla segreteria del partito: nessun nome, nessuna poltrona, insomma la Schlein ci è andata giù con il machete. E scelte così nette, in politica, si pagano. Dunque, il tema dei diritti civili e la proposta di legge sulle "famiglie arcobaleno" su cui la segretaria insiste con Alessandro Zan. Proposta di legge contro cui il Pd cattolico prepara la battaglia: questa segreteria, infatti, viene percepita come troppo sbilanciata a sinistra. Tanto che nelle ultime settimane, in molti nel Pd hanno invitato Schelin e tener conto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Pd è una polveriera. Non è certo una novità, ma sorprendono le tempistiche: Ellyda poco più di un mese e i dem risultano essere già lacerati, spaccati. In particolare è l'ala cattolica del partito a ribellarsi contro il nuovo corso. In primis per l'esclusione dsegreteria del partito: nessun nome, nessuna poltrona, insomma laci è andata giù con il machete. E scelte così nette, in politica, si pagano. Dunque, il tema dei diritti civili e la proposta di legge sulle "famiglie arcobaleno" su cui lainsiste con Alessandro Zan. Proposta di legge contro cui il Pd cattolico prepara la battaglia: questa segreteria, infatti, viene percepita come troppo sbilanciata a sinistra. Tanto che nelle ultime settimane, in molti nel Pd hanno invitato Schelin e tener conto ...

