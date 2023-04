Guendalina Tavassi scopre tutto lì davanti, che esagerazione: zoom sul davanzale – FOTO (Di lunedì 10 aprile 2023) Guendalina Tavassi, ancora uno scatto illegale pubblicato sui social network: scopre tutto lì davanti, zoom inevitabile sul davanzale. Guendalina Tavassi è una showgirl apprezzatissima dagli italiani: dopo l’esordio al ‘Grande Fratello’ nei primi anni Duemila, la romana ha avuto una carriera di tutto rispetto. Con l’avvento dei social network, la classe 1986 ha aumentato la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 10 aprile 2023), ancora uno scatto illegale pubblicato sui social network:lìinevitabile sulè una showgirl apprezzatissima dagli italiani: dopo l’esordio al ‘Grande Fratello’ nei primi anni Duemila, la romana ha avuto una carriera dirispetto. Con l’avvento dei social network, la classe 1986 ha aumentato la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Tutta la famiglia Incorvassi a cena fuori. Compresa Clizia e Guendalina. Edoardo Tavassi scherza nelle storie: “Sem… - potente_adoro : RT @nastoli1: Mi sento male la mamma di Tavassi che utilizza il confessionale di Ori « mi sto tranquillizzando perché non voglio esplodere … - __disordinata : guendalina tavassi sei mia madre - laclairdelamer : RT @nastoli1: Mi sento male la mamma di Tavassi che utilizza il confessionale di Ori « mi sto tranquillizzando perché non voglio esplodere … - nastoli1 : Mi sento male la mamma di Tavassi che utilizza il confessionale di Ori « mi sto tranquillizzando perché non voglio… -