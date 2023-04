"Guardia Costiera in azione". Malta, schiaffo all'Italia; cosa sta succedendo (Di lunedì 10 aprile 2023) Malta li ignora, l'Italia interviene e la sinistra tace. Sulla questione migranti l'opposizione parla solo quando accade una tragedia per dare la colpa al governo. Oggi 10 aprile, per esempio, alcune unità della Guardia Costiera sono entrate in azione per salvare mille e duecento migranti. In particolare la Nave Diciotti ha raggiunto il peschereccio, partito dalla Cirenaica, con 400 persone a bordo segnalato ieri 9 aprile da Alarm Phone e che nella notte si trovava nella zona Sar condivisa di Malta e Italia. Nel tratto di mare, dove erano presenti anche due mercantili, le onde sono alte e il vento è forte. Il natante è scortato dal mezzo della Guardia Costiera. Altre 800 persone sono su un altro peschereccio nello Ionio soccorso dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023)li ignora, l'interviene e la sinistra tace. Sulla questione migranti l'opposizione parla solo quando accade una tragedia per dare la colpa al governo. Oggi 10 aprile, per esempio, alcune unità dellasono entrate inper salvare mille e duecento migranti. In particolare la Nave Diciotti ha raggiunto il peschereccio, partito dalla Cirenaica, con 400 persone a bordo segnalato ieri 9 aprile da Alarm Phone e che nella notte si trovava nella zona Sar condivisa di. Nel tratto di mare, dove erano presenti anche due mercantili, le onde sono alte e il vento è forte. Il natante è scortato dal mezzo della. Altre 800 persone sono su un altro peschereccio nello Ionio soccorso dalla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : ??140 persone intercettate nel Mediterraneo. Oggi abbiamo assistito a come la cd. guardia costiera libica ha interc… - matteosalvinimi : Bene così. Onore a donne e uomini della Guardia Costiera. - Agenzia_Ansa : Un capriolo finisce nel canale Burlamacca di Viareggio ed è stato tratto in salvo dalle guardie ecozoofile insieme… - Corriere : Migranti, la Guardia costiera soccorre 1200 su due barconi - leveglie21 : RT @scandura: ?? Macro SAR in corso della Guardia Costiera?????? nel quadrante ionico per due motopesca. 1mo: #Diciotti in soccorso del caso… -

Guardia Costiera, in atto soccorsi a 1.200 migranti Sono 1.200 circa i migranti oggetto di due operazioni di salvataggio da parte della Guardia Costiera italiana. Un peschereccio, con circa 800 migranti a bordo, si trova a oltre 120 miglia a Sud - Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Circa 400 sono invece i migranti a bordo di un ... Guardia Costiera, da venerdì ad oggi salvate circa 2000 persone Sono molteplici i soccorsi svolti in questi giorni di festività dalla Guardia Costiera italiana, che sta operando in diversi scenari, tra cui a largo dell'isola di Lampedusa e nel mar Ionio. Nelle operazioni di soccorso, da venerdì ad oggi, circa 2000 sono le persone ... Navi in difficoltà e naufragi nel Canale di Sicilia. A Lampedusa è pieno l'hotspot Gli ultimi di questa mattina riguardano un barcone e un peschereccio verso i quali si sono dirette le unità della guardia costiera. Sarebbero oltre mille le persone a bordo Sono 1.200 circa i migranti oggetto di due operazioni di salvataggio da parte dellaitaliana. Un peschereccio, con circa 800 migranti a bordo, si trova a oltre 120 miglia a Sud - Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Circa 400 sono invece i migranti a bordo di un ...Sono molteplici i soccorsi svolti in questi giorni di festività dallaitaliana, che sta operando in diversi scenari, tra cui a largo dell'isola di Lampedusa e nel mar Ionio. Nelle operazioni di soccorso, da venerdì ad oggi, circa 2000 sono le persone ...Gli ultimi di questa mattina riguardano un barcone e un peschereccio verso i quali si sono dirette le unità della. Sarebbero oltre mille le persone a bordo Guardia costiera nel mirino delle navi Ong La Verità Guardia Costiera, in atto soccorsi a 1.200 migranti Sono 1.200 circa i migranti oggetto di due operazioni di salvataggio da parte della Guardia Costiera italiana. Un peschereccio, con circa 800 migranti a bordo, si trova a oltre 120 miglia a Sud-Est di ... Guardia costiera: molti migranti salvati in questi giorni di festa Roma, 10 apr. (askanews) – Sono molteplici i soccorsi svolti in questi giorni di festività dalla Guardia Costiera italiana, che sta operando in diversi scenari, tra cui a largo dell’isola di Lampedusa ... Sono 1.200 circa i migranti oggetto di due operazioni di salvataggio da parte della Guardia Costiera italiana. Un peschereccio, con circa 800 migranti a bordo, si trova a oltre 120 miglia a Sud-Est di ...Roma, 10 apr. (askanews) – Sono molteplici i soccorsi svolti in questi giorni di festività dalla Guardia Costiera italiana, che sta operando in diversi scenari, tra cui a largo dell’isola di Lampedusa ...