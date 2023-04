Guardia Costiera, in atto soccorsi a 1.200 migranti (Di lunedì 10 aprile 2023) Sono 1.200 circa i migranti oggetto di due operazioni di salvataggio da parte della Guardia Costiera italiana. Un peschereccio, con circa 800 migranti a bordo, si trova a oltre 120 miglia a Sud - Est ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Sono 1.200 circa ioggetto di due operazioni di salvataggio da parte dellaitaliana. Un peschereccio, con circa 800a bordo, si trova a oltre 120 miglia a Sud - Est ...

Guardia Costiera, in atto soccorsi a 1.200 migranti Sono 1.200 circa i migranti oggetto di due operazioni di salvataggio da parte della Guardia Costiera italiana. Un peschereccio, con circa 800 migranti a bordo, si trova a oltre 120 miglia a Sud - Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Circa 400 sono invece i migranti a bordo di un ... Migranti, operazioni di soccorso nello Ionio tra Calabria e Sicilia. Arrivati in 1200 Sono 1.200 circa i migranti oggetto di due operazioni di salvataggio da parte della Guardia Costiera italiana nel mar Ionio tra Sicilia e Calabria. Un peschereccio, con circa 800 migranti a bordo, si trova a oltre 120 miglia a Sud - Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Circa 400 ... La Guardia costiera ha salvato duemila migranti negli ultimi giorni Sono molteplici i soccorsi di migranti svolti in questi giorni di festività dalla Guardia costiera italiana, che sta operando in diversi scenari, tra cui a largo dell'isola di Lampedusa e nel mar Ionio . Nelle operazioni di soccorso, da venerdì ad oggi si legge in una nota circa 2.